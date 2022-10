Studiare viaggiando: un’esperienza entusiasmante quella che stanno facendo un gruppo di studenti e studentesse dell’Istituto tecnico economico “Gentili” di Macerata delle classi 2D, 2G, 3B e 3D, ospiti dei loro corrispondenti tedeschi che hanno cominciato a conoscere in queste settimane iniziali del nuovo anno scolastico. Un soggiorno, dal 4 all’11 ottobre, grazie al quale sono inseriti nella realtà quotidiana di una famiglia e di una scuola tedesca, stanno scoprendo le bellezze della regione in cui si trova l’istituto ospitante e far crescere il rapporto di amicizia con i loro coetanei.

Il Windthorst Gymnasium di Meppen, nella Bassa Sassonia, è un rinomato liceo tedesco di lunghissima tradizione, fondato dai gesuiti nel 1642. Nell’ambito del programma di accoglienza gli studenti e le studentesse italiani sono stati ricevuti ufficialmente in municipio a Meppen visiteranno il cantiere navale Meyer di Papenburg, il monastero di Dalheim ed avranno anche momenti di svago con attività sportive comuni. Per i ragazzi e le ragazze italiani è prevista la partecipazione ad alcune lezioni con i loro partner per confrontarsi con un diverso sistema scolastico. Il soggiorno settimanale sarà occasione per approfondire le proprie conoscenze linguistiche nonché di un arricchimento umano e culturale. Gli studenti e le studentesse tedeschi e gli insegnanti accompagnatori saranno poi ospitati a Macerata nel marzo 2023. La referente del progetto è la professoressa di tedesco, Marisa Luciani, accompagnata dalla professoressa Barbara Salomone, docente di informatica.

Orgogliosa del suo istituto la dirigente scolastica Alessandra Gattari nel ricordare che «lo scambio culturale con le studentesse e gli studenti tedeschi è soltanto una fra le tante opportunità che il “Gentili” offrirà nel corso dell’anno scolastico ai suoi iscritti, nell’ottica di un’internazionalizzazione crescente e mirata dei percorsi formativi, cifra stilistica indiscussa di questa storica istituzione scolastica maceratese».