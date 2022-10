Sono “Ceramiche bestiali” quelle realizzate da alunni e alunne delle scuole di Appignano che parteciperanno all’annuale concorso che vede la partecipazione di ceramisti da tutta Italia e che si svolgerà nell’ambito di Leguminaria. La manifestazione, una delle feste più belle e ricche dell’Autunno marchigiano, dedicata ai legumi e alle ceramiche infatti riserva un ricchissimo programma ai più piccoli e alle più piccole.

Il 7, 8 e 9 ottobre ad Appignano saranno tanti gli spunti di divertimento.

Ecco allora il programma pensato per i più piccoli in questa 3 giorni:

Sabato 8 ottobre all’oratorio parrocchiale alle 18 Giri a cavallo per bambini a cura dell’Associazione Alta Pinus, in piazza Umberto I alle 18,45 Laboratorio per bambini “Legumilandia” (Vicolo dietro Palazzo comunale)

Domenica 9 ottobre alle passeggiata naturalistica tra Arti e Mestieri organizzata dall’Associazione Arti e Mestieri di Macerata e Camerino e il Museo della Tessitura -La Tela . Partenza dal Museo la Stanza del Telaio di Appignano, in via S.Giovanni Battista, 9, diretti alla Fonte del Coppo, lungo il percorso dell’Anello delle Lavandaie. «Saremo accompagnati dal gruppo “Li Pistacoppi” di Macerata e, sul sentiero che costeggia il corso d’acqua, vedremo Artiste e Artigiane che racconteranno il processo creativo dando voce ai loro strumenti e alle fasi di trasformazione. Concluderà il percorso una mostra fotografica sulle Industrie Femminili- Ritratti di donne al lavoro dai primi del ‘900».

Sempre domenica all’oratorio parrocchiale alle 11 giri a cavallo per bambini a cura dell’Ass. Alta Pinus Appignano, alle 15 “In cucina con Frolla” Laboratorio di cucina fantastica per bambini (6-10anni).

Al borgo XX settembre alle 15,30 lo stand Appignavalon – comic & games. Fumettisti pronti a disegnare per il pubblico e prima tappa del campionato nazionale di Bang organizzato dal circolo ludico La Torre Nera APS con inizio alle 16.

Oltre al programma pensato per loro, i bimbi a Leguminaria hanno anche una cantina speciale: Legumilandia.

Lì (e solo lì) potete trovare il menu bimbo: pasta al pomodoro, crocchette di pollo e patatine fritte, a 7 euro senza coccia.

Legumilandia, che ha la sua cassa e si trova presso l’Oratorio parrocchiale, sarà aperta sabato a cena e domenica a pranzo.