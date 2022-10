Centocinquanta ragazzi e ragazze, 40 educatori, genitori, nonni e parrocchiani hanno vissuto domenica 2 ottobre a Recanati una festa del ciao speciale. «Il pincetto di San Francesco, strapieno e colorato – scrivono i partecipanti – ha fatto da cornice alla messa del mattino celebrata dal parroco don Sergio Fraticelli ( un dono grande arrivato esattamente alla festa del ciao di un anno fa!) Poi balli ,musica e giochi di gruppo. Il pranzo al sacco preparato dalle generose nonne e mamme della parrocchia. Nel pomeriggio le squadre hanno invaso come un serpente colorato le vie del quartiere Mercato per giochi e animazioni. La conclusione tutti insieme al Pincetto con supermerenda di frittelle e zeppole calde, presentazione delle simpatiche mascotte delle squadre e fuochi di coriandoli».

E’ iniziato così l’anno catechistico. «Ogni sabato ci incontreremo per imparare a “fare squadra”, rispettarci e crescere insieme alla scuola di Gesù. “E’ la partita più bella che c’è, qui trovi un posto fatto per te” hanno cantato a squarciagola i ragazzi regalando a tutti gioia e speranza».