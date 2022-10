Si rinnova domenica 9 ottobre a Recanati l’appuntamento con la Famu, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, iniziativa a carattere nazionale che si pone l’obiettivo di avvicinare sempre più famiglie al variegato mondo dei musei e della cultura, il cui tema di quest’anno è “Diversi ma uguali”.

Per l’occasione il Museo Civico di Villa Colloredo Mels, a Recanati, proporrà “Favole al Telefono”, concerto del cantautore, cantafavole, docente e regista Gianluca Lalli, seguito da un laboratorio di scrittura creativa tenuto dallo stesso Lalli.

Favole al Telefono è infatti un disco tratto dall’omonima opera di Gianni Rodari, indimenticato pedagogista e autore di favole, realizzato proprio in occasione del centenario della sua nascita: un lavoro denso di magia e originalità che mette in musica i testi di Rodari rendendo protagonisti i bambini e le bambine e che di recente è stato inserito anche nel programma Radio Kids di Radio Rai.

«In Rodari ho sempre trovato una grande capacità di trasmettere importanti valori educativi indispensabili per la socialità dei bambini e degli adulti. – Ha affermato Gianluca Lalli – Ho scelto Rodari, perché, leggendo una qualsiasi delle sue favole si è colti dall’impellente necessità di riflettere. Ho scelto le favole di Rodari per il loro straordinario potere edificante. Ho scelto Rodari, perché nei suoi scritti la fantasia, o, come la chiamava lui, la Fantastica, è l’unico potere che viene celebrato».

Il concerto/laboratorio “Favole al Telefono” nasce quindi con lo scopo di veicolare, attraverso la naturale capacità inclusiva della musica, il messaggio libertario contenuto nelle favole di questo grande autore; una sicura occasione per grandi e piccoli di condivisione di valori come solidarietà, rispetto delle diversità e delle esperienze di vita, valori che il maestro Gianni Rodari ha trasmesso in ogni parola che ha scritto, trasformando la nostra vita in una magica favola.

Il concerto/laboratorio verrà proposto alle 10.30 e in replica alle 15 e avrà la durata di 2 ore circa; il costo sarà di € 10 a bambino/a (attività adatta dai 4 ai 12 anni di età), mentre per gli accompagnatori è previsto l’ingresso gratuito che comprende anche la possibilità di visitare il Museo civico e quello dell’Emigrazione Marchigiana al termine dell’iniziativa.

Prenotazione obbligatoria: 0717570410/ WhatsApp 3938761779 / recanati@sistemamuseo.it