Armati di guanti e pinze bambine e bambini della scuola di Visso ieri sono stati protagonisti dell’iniziativa “Puliamo il mondo” organizzata ad Ussita da Legambiente. Sotto la guida dei volontari Emiliano e Maria e di Federico guida ambientale ed escursionistica alunne ed alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado hanno compiuto una passeggiata ecologica per ripulire la zona dai rifiuti, gettati a caso da persone incivili e poco rispettose dell’ambiente.

Ad accogliere i piccoli sono stati i rappresentanti dell’amministrazione comunale che, nel centro sociale di Pieve hanno dato loro il benvenuto consegnando il necessario per la pulizia della zona, sacchetto, pinze e guanti, con il cappellino giallo di Legambiente, poi è iniziata la passeggiata vera e propria a caccia di rifiuti, fino al parco del monumento Pietro Capuzi in località Capovallazza.

Dopo una gustosa merenda offerta dall’amministrazione comunale, i piccoli volontari hanno partecipato al laboratorio per la preparazione di “bombe” di semi che sono state successivamente lanciate nel parco “Le querce”, per favorire la nascita di piante e fiori destinati ad abbellire la zona. La mattinata all’insegna della natura e dell’ecologia si è conclusa con i saluti dei volontari che hanno ringraziato alunne ed alunni per il loro grande impegno e la loro sensibilità, poi tutti via verso Visso, in tempo per il suono della campanella. L’amministrazione comunale di Ussita ringrazia gli alunni, le alunne e gli insegnanti per aver partecipato alla giornata dedicata all’ambiente e per aver contribuito alla pulizia del paese, la dirigente dell’Istituto comprensivo di Pieve Torina, a cui afferisce il plesso di Visso, per aver aderito all’iniziativa proposta dal Comune di Ussita, Contram Mobilità di Camerino per aver offerto il trasporto , la Pro Loco 7.1 di Ussita e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento.

(m.o)