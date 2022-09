di Francesca Marsili

Le due piccole “zecchine d’oro”, la belfortese Anita Bartolomei e la settempedana Nicole Marzaroli ambasciatrici di un’operazione benefica all’insegna della musica per aiutare i bambini e le bambine meno fortunati. Entrambe protagoniste delle scorse edizioni dello Zecchino d’Oro, hanno dato voce ad un brano registrato assieme dal nome “Timi Dance” scritto da Alessandro Visintainer e Carmine Spera. La canzone sarà contenuta in un album di dodici brani che, eccezionalmente quest’anno, accompagnerà il calendario dell’avvento dell’Elfo Ben. A partire dalla fine di novembre verrà distribuito in tutta Italia e il ricavato, oltre a finanziare “L’Operazione Pane” delle mense dell’Antoniano, verrà devoluto all’associazione “Chi Ben comincia” per sostenere “Il volo di Ale” e dare vita a progetti rivolti ai bambini e alle bambine come il piccolo Alessandro che nel 2016 è stato colpito da un virus che gli ha tolto la capacità di muoversi liberamente.

Ad unire le due promesse del canto una grande amicizia nata dalla partecipazione allo Zecchino d’Oro che si è rinnovata in questa speciale occasione: Anita Bartolomei ha vinto l’edizione 2021 con il brano “Custodi del mondo” scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi, mentre Nicole Marzaroli è arrivata seconda in quella del 2017 con “L’anisello Nunù”. L’album, che conterrà dodici brani interpretati dai soliti dello Zecchino d’Oro provenienti da tutta Italia, tra cui Anita e Nicole, è stato presentato in anteprima lo scorso fine settimana a Como. Il tutto è donato gratuitamente per il progetto.