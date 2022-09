Gli alunni e le alunne della classe quinta della scuola primaria Beniamino Belloni di Urbisaglia hanno partecipato mercoledì all’iniziativa di Legambiente Puliamo il mondo diventando così paladini e paladine del pulito. Ecco come raccontano la loro esperienza.

«Pettorina, guanti, cappellino e sacchetti: ecco l’equipaggiamento di chi, come noi ha partecipato , con entusiasmo e senso civico, alla raccolta rifiuti Puliamo il mondo, promossa da Legambiente in collaborazione con il comune di Urbisaglia.

Mercoledì le vie del paese si sono colorate di giallo grazie a noi bambini e bambine della classe quinta della locale scuola primaria che abbiamo partecipato all’iniziativa

La raccolta rifiuti si è snodata per il paesino e ha incuriosito gli abitanti che hanno manifestato un grande apprezzamento.



Sotto l’attenta guida di Paolo Mucci, Alice Magi e Frediano Ferranti abbiamo cominciato a riempire i sacchetti della plastica, dell’indifferenziata e della carta. Abbiamo fatto una sorta di gara a chi raccoglieva più rifiuti.

È incredibile quanta immondizia viene gettata per terra.

Alla fine del percorso i nostri sacchetti erano pieni e noi eravamo soddisfatti di aver lavorato insieme per ripulire le vie e le aree verdi da rifiuti abbandonati. Puliamo il mondo giunge quest’anno alla sua trentesima edizione.

Per l’occasione il Comune di Urbisaglia ripropone sabato 8 ottobre l’evento.

Chi ha a cuore il nostro ambiente venga in piazza Garibaldi alle 9:30».