Zucchero, non zucchero, più bollitura, meno bollitura, tante noci, poche noci: ognuno prepara i sughitti, una specie di polenta dolce a base di mosto, in maniera differente. A fare la differenza è di solito la tradizione di famiglia. Pochi hanno una vera ricetta scritta; vale molto di più la tradizione orale. A Montecassiano, dove da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si svolgerà la 17° sagra dei sughitti, tutta dedicata a questa specialità locale, molti hanno imparato a farli, fin da quando erano bambini e bambine, dalle loro nonne.

Tra tradizione e innovazione, quest’anno per i più golosi ci sarà una bella novità: bambini, bambine ed adulti potranno anche assaggiare il gelato ai sughitti fatto fare appositamente ad un pasticcere. E nel programma della sagra non mancano gli appuntamenti per i più piccoli. E nella piazza centrale del comune sarà anche ricostruita una vigna.

«Come paese bandiera arancione – spiegano gli organizzatori – anche quest’anno abbiamo aderito alla caccia ai tesori arancioni, manifestazione a livello nazionale organizzata dal Touring club in collaborazione con Bandiere arancioni, anche quest’anno concomitante con la sagra. Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza.

E’ bello vedere squadre di adulti, ma anche famiglie intere che si presentano e si divertono tantissimo alla ricerca degli indizi che li porta a conoscere curiosità e bellezze del paese.

Ci si può iscrivere su https://tesori.bandierearancioni.it/ o chiamando direttamente in ufficio turistico (tel. 320.7404643)

Alle 16 e alle 17.30 ci sarà animazione con il Magico Mirko nella Piazza del Girone.

Fin dal primo pomeriggio poi ci sarà “l’apittu” che girerà per tutto il centro proponendo mosto e…nutella.

E poi carri allegorici e gruppi folkloristici.