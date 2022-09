Ionut Alin Ambrose è stato accolto dai compagni della classe 5^K dell’IIS “E.Mattei” di Recanati dopo i successi conseguiti con la Nazionale italiana Under 20 di Volley. In particolare lo studente, che ricopre il ruolo di centrale ed è in forza alla Academy Lube Volley, ha conquistato il titolo di Campione europeo under 20 imponendosi al tie break contro la Polonia nella finalissima disputata pochi giorni fa in Abruzzo. Non è stato però questo l’unico titolo continentale raggiunto: nel mese di luglio Ionut Ambrose ha conquistato anche il titolo di Campione dell’European Youth Olympic Festival di volley disputatosi in Slovacchia.

Con la modestia che lo contraddistingue, ma con un giusto orgoglio, lo studente ha mostrato ai compagni e alle compagne di classe le medaglie conquistate e li ha intrattenuti con una breve “lezione” sul volley. Anche la dirigente scolastica Antonella Marcatili, ha voluto complimentarsi con lui ricevendo in dono la maglia indossata dallo studente in occasione delle Olimpiadi. A Ionut vanno le congratulazioni per i recenti successi da parte di tutto l’IIS “E.Mattei” con l’augurio di continuare a vincere nello sport, ma anche nella vita.