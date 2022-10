Non ci poteva essere migliore conclusione per le attività del Progetto accoglienza organizzate dall’Istituto alberghiero “Varnelli” di Cingoli per i nuovi iscritti e le nuove iscritte di quella che, per la prima volta in assoluto, ha visto gli studenti e le studentesse ospiti per un’intera giornata alla Domus San Bonfilio in località Smorze.

I ragazzi e le ragazze sono arrivati nella splendida location naturale in mattinata e, dopo essersi sistemati nelle camerate, sono stati accompagnati dalla professoressa Paola Ippoliti, organizzatrice del progetto, in una escursione attraverso i boschi per raggiungere l’eremo di Sant’Angelo. Durante la passeggiata la professoressa ha avuto modo far riconoscere agli studenti e alle studentesse ed illustrare loro alcune delle varietà di vegetazione tipiche del territorio e infine, una volta all’eremo, ha narrato loro una delle tante leggende che hanno animato fin da tempi antichi il folklore locale.

Nel pomeriggio, dopo un pranzo al sacco, gli studenti e le studentesse sono invece stati accompagnati alla scoperta delle diverse varietà locali di funghi, grazie alla collaborazione di Alessandro Gigli, presidente dell’associazione micologica cingolana.

La cena, a coronamento della giornata, è stata offerta dalla scuola stessa: gli studenti e le studentesse degli ultimi anni hanno infatti passato la mattinata a cucinare per i loro nuovi compagni delle classi prime, che hanno così avuto un assaggio di quello che la scuola potrà offrire loro in futuro.

Conclusione dell’esperienza, dopo la notte alla Domus, è stata una visita guidata nel centro storico di Cingoli alla scoperta dei suoi gioielli ed angoli più caratteristici.

«L’esperienza – si legge in una nota della scuola – si è rivelata un successo, in quanto ha permesso di declinare il concetto di cura, tema cardine del Progetto Accoglienza di quest’anno, sia in senso personale, inteso come cura verso sé e verso l’altro in un contesto di convivenza comune, sia nei confronti dell’ambiente circostante la cui preservazione passa sicuramente attraverso una conoscenza approfondita e consapevole.

Un ringraziamento va sicuramente all’Istituto, alla Dirigente, alla prof.ssa Ippoliti e a tutti coloro che sono stati coinvolti, professori e volontari delle associazioni locali, i quali hanno permesso l’organizzazione ed il sereno svolgimento di tutte le attività».