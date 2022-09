“Se si cura una malattia, si vince o si perde; ma se si cura una persona, si vince sempre” Patch Adams

Dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia riparte la collaborazione dell’Ipsia Corridonia con il Clown & Clown festival di Monte San Giusto. Ieri le studentesse e gli studenti del corso servizi per la sanità e l’assistenza sociale hanno incontrato Ginevra ed Italo dell’associazione Clown one Italia ispirata all’opera del dottor Patch Adams ideatore della clownterapia.

E’ stata una lezione-testimonianza per sensibilizzare le alunne e gli alunni sulle tematiche della cura e delle terapie che utilizzano un approccio multidisciplinare secondo il modello bio-psico-sociale.



L’incontro è stato preceduto da una preparazione specifica in classe attraverso la visione di filmati e discussioni in classe in relazione alle diverse strategie terapeutiche in ambito sociale ( gelotologia, comicoterapia….).

«Poter incontrare – si legge in una nota dell’istituto – direttamente operatori di livello nazionale ed internazionale che lavorano con una profonda attenzione ed entusiasmo in area di disagio e sofferenza sarà per la nostra comunità un’occasione di crescita professionale ed umana. Consapevoli che “una cura che non ha cura non cura” siamo grati di incontrare chi opera tutti i giorni con questo spirito».