Sarà la gentilezza il tema del Clown&Clown. Dal 25 settembre al 2 ottobre si svolge la 18° edizione del festival che dal 2005 si fa messaggero del valore universale terapeutico della risata, insieme a Clown – Artisti & Clown – Dottori , dopo due anni finalmente con un format a pieno regime che torna a riproporre tanti spettacoli in strada e grandi eventi di piazza. Domenica 25 settembre il festival inizierà con l’inaugurazione della Città del Sorriso, con la musica della street band Dixi Frixi e della banda O. Bartolini, l’ inaugurazione elle mostre fotografiche nei vicoli del borgo, l’Apericlown con la rock’n roll band Mecò e Il Clan, l’esilarante conto alla rovescia animato d alla Mabò Band per l’accensione dell’enorme naso rosso sul campanile della chiesa e lo spettacolo “Nuova Barberia Carloni” dei tre eccezionali clown, acrobati e musicisti della compagnia Teatro Necessario nel tendone GalizioTorresiCircus.

Tra la nutrita line – up degli artisti spicca il nome di Housch – Ma – Housch , clown ucraino tra i più grandi talenti della comicità dell’Est che presenterà un suo spettacolo venerdì 30 settembre e parteciperà a “ Rimbalzi di gioia in un abbraccio che vale”, il grande evento finale del Festival, uno spettacolo ricco di artisti e di sorprese che culminerà nel l’emozionante e attesissimo mare di palloncini colorati, presentato da Natasha Stefanenko e con la partecipazione di Enzo Iacchetti , dell’ ambasciatore del sorriso Andrea Caschetto e di Patch Adams e Michael Christensen, le due icone mondiali della clownterapia che questa edizione del festival farà incontrare per la prima volta in assoluto.

Nelle serate del 26, 27 e 28 settembre, sotto al tendone da circo si svolgerà il ClownFactor , il contest riservato a talenti emergenti delle arti circensi e della clownerie che quest’anno verrà presentato dall’attore Michele Gallucci con 9 compagnie artistiche partecipanti. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre le vie e le piazze della Città del Sorriso saranno animate da tanti spettacoli con artisti di alto livello in ambito nazionale e internazionale, tra i quali Andrea Paris – il prestiggiattore arrivato secondo a Italia’ s Got talent 2019 e primo a Tu si que vales nel 2020 – i circensi – musicisti della Compagnia Samovar, i clown Valter Rado e Eccentrici Dadarò , il performer circense Mr. David e la sua Family Dem composta insieme alla moglie e ai 4 fi gli, il clown Eddy Mirabella con il suo personaggio Sick du Soleil e i poetici Di Filippo Marionette.

Tra gli eventi più originali in cartellone, ci saranno la “ ClownDisco Silent Party ” – con Dj set di Giorgio Romagnoli e animazione de gli immancabili attori comici Didi Mazzilli e Enzo Polidoro , “ The Smile Challenge: Chi ride è clown” – un’installazione artistica nella quale chiunque potrà sfidare il misterioso performer internazionale Marino Aclonwnovic cercando di strappargli un sorriso e l’ Esplosione di colori, una spettacolare animazione co n suoni, giochi e balli in cui si arriverà a creare un ’ enorme nuvola di polveri colorate che dipinger à i partecipanti dalla testa ai piedi . Per ciò che riguarda l ’ aspetto sociale del Festival , Patch Adams e Michael Christensen condurranno ognuno un workshop formativo esclusivo, in programma nei giorni 1 e 2 ottobre , e sono in programma altri workshop a cura della Federazione Nazionale Clown dottori e della associazione Clown One Italia Odv , oltre al Progetto Scuole che mette in campo un a serie di moduli formativi online e i n presenza 2 per sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole nazionali e locali su temi di stampo sociale e umanitario e per avvicinarli all’arte circense. Inoltre, Monte San Giusto ritorna quest’ anno a trasformarsi nel la Città del Sorriso attraverso un’ eccezionale opera di arredo urbano realizzata grazie al la partecipazione entusiasta di tantissimi cittadini.