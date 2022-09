Oggi piazza XX Settembre a Civitanova è diventata Croceverdopoli, dove il mondo del soccorso è a portata di bimbo e bimba.

In questi giorni la nostra regione è stata colpita da una alluvione e l’intervento dei soccorritori e dei volontari e stato fondamentale per aiutare quanti avevano bisogno di soccorso. Questo è possibile perchè i soccorritori si preparano, imparano le tecniche giuste per aiutare e salvare chi è in difficioltà e si allenano a metterle in pratica.

Anche i bambini e le bambine possono conoscere queste tecniche e a Civitanova grazie appunto a Croceverdopoli, iniziativa promossa dalla locale Croce Verde e patrocinata dal Comune. In molti da questa mattina e fino alle 20 potranno guidare “mini ambulanze” nel circuito del soccorso, mentre gli operatori illustreranno manovre di soccorso per giovani soccorritori.

Già da questa mattina infatti nel cuore della città è stato montato il circuito e sono state allestite le postazioni dove conoscere al meglio tutto quello che c’è da sapere per diventare soccorritori.

(a.p.)