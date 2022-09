Con la stagione agonistica oramai in dirittura d’arrivo, sia per la squadra seniores nella massima serie che nelle giovanili, prende il via la campagna di reclutamento giovanile del Macerata Angels Baseball Club. Per tutti i bambini che lo vorranno, ci sarà la possibilità, per tutto il mese di settembre e una parte di ottobre, di provare il gioco del baseball all’interno dell’impianto maceratese, con ingresso in via Cioci.

I tecnici degli Angels riceveranno tutti i bambini interessati il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19, permettendo loro di assaporare il gioco, insieme ai ragazzi facenti già parte della squadra. I ragazzi verranno divisi poi nelle varie categorie in base alle fasce d’età: minibaseball dai 5 ai 7 anni, Under 12, Under 14 e Under 15, senza considerare la Under 18 oramai una categoria agonistica avanzata per chi decide di iniziare.

Fino alla metà di ottobre i ragazzi svolgeranno l’attività all’aperto, per poi trasferirsi dentro la struttura geodetica all’interno del complesso sportivo di via Cioci. Tutto questo fino a metà marzo, periodo in cui tutte le squadre scenderanno in campo per preparare l’inizio della stagione di aprile. Durante il periodo estivo, oltre al campionato, i ragazzi parteciperanno a tornei ed eventi organizzati dalle altre società marchigiane e fuori regione.

«Non mancheranno quindi momenti di socializzazione, di scambio e conviviali per i ragazzi ne tanto meno per i genitori con le tante iniziative, sperando anche in tempi migliori in ambito pandemia – conclude il club -. Macerata garantisce attività tutto l’anno ad eccezione del minibaseball che termina nel mese di giugno e permette a tutti i ragazzi, durante la stagione agonistica, in caso di pioggia, di allenarsi all’interno della struttura al coperto».

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il 3351450056.