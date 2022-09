Al via la terza edizione di Appignano Comics, il corso di fumetti dedicato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni, un progetto ideato e organizzato dal 2019 dal Comune di Appignano e dall’Associazione Culturale Prometeo. Il tema scelto quest’anno è” Il paese del futuro”, un viaggio nella fantasia per disegnare quello che i ragazzi sognano o sperano o temono possa essere il luogo dove abiteranno in un futuro immaginario.

«Appignano Comics si inserisce nella cornice di un progetto che da quest’anno, con la trascorsa prima edizione di Appignavalon, pone la nostra realtà territoriale al centro di una nuova sfida culturale, quella del comics, del fantasy, del games, molto vicina ai giovani, ma di richiamo anche per il mondo adulto. – ha dichiarato il Sindaco Mariano Calamita – Abbiamo avuto il piacere di constatare che il mondo legato alla fantasia e alla creatività riesce a coinvolgere tante generazioni insieme, consentendo di introdurre nuove forme di comunicazione intergenerazionali e nuove modalità espressive, ma anche semplicemente di divertire e far sognare bambini e giovani di ogni età».

Otto saranno gli incontri previsti per il corso, ogni lunedì a partire dal 12 settembre fino al 7 novembre nella biblioteca comunale, gli allievi verranno guidati nell’arte della creazione e della realizzazione di fumetti da due insegnanti d’eccezione: Riccardo Messi per la parte tecnico – espressiva e Lucia De Luca per la parte narrativo – descrittiva.

Riccardo Messi, disegnatore e creativo che vanta un’esperienza a livello internazionale con i colossi della Rainbow e della Marvel, di cui è stato anche uno degli ideatori, nonché responsabile dell’area Comix del festival del fantasy e del comics Appignavalon, insegnerà l’organizzazione delle strisce dei fumetti e delle varie fasi della storia, le sequenze da inserire, il loro lay out, l’espressività dei personaggi, il posizionamento del sequel narrativo e le tecniche di disegno e di ombreggiatura e colorazione.

Lucia de Luca, regista e attrice teatrale, si occuperà della parte della sceneggiatura e della descrizione narrativa della storia e aiuterà i ragazzi nel costruire una trama che si allinei con la loro ispirazione e con i loro obiettivi.

«Giungere alla terza edizione di un progetto creativo nato per gioco fa comprendere quanto possa essere importante, soprattutto nelle nuove generazione, approfondire una delle arti grafiche che ha assunto ormai un ruolo di primissimo piano e che dà loro modo di esprimersi e comunicare in un linguaggio universale, fantasioso e libero – ha affermato l’assessore alle Politiche Giovanili Silvia Persichini – . Anche in un semplice fumetto si possono riversare emozioni e desideri che prendono vita nel momento stesso in cui la matita ne disegna i contorni». Giovedì prossimo 8 settembre alle ore 18.30 presso la biblioteca comunale di Appignano si terrà la presentazione ai cittadini di Appignano Comics, alla presenza delle autorità, degli organizzatori e degli insegnati Riccardo Messi e Lucia De Luca che spiegheranno al pubblico il percorso formativo del corso. Per info 3334872356 3283746008