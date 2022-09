Una bella domenica di sole ha favorito la buona riuscita dell’iniziativa “A pesca con mamma e papà” rivolta ai ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie, che si sono ritrovati insieme a genitori e volontari nella struttura destinata alla pesca sportiva nel molo est del porto di Civitanova, di cui poche località di mare possono fregiarsi.

Anche quest’anno sono state allestite quattordici postazioni negli spazi attrezzati, adeguatamente distanziate, con la fornitura di due canne da pesca per ciascuna postazione con le dotazioni necessarie all’attività di pesca a fondo e in superficie. L’evento, organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Civitanova e dall’associazione sportiva “Il Madiere”, si è svolto in un luogo accessibile a tutti, proprio per dare la possibilità di partecipazione a persone con disabilità motoria.



«E’ stata una bellissima edizione questa di “A pesca con mamma e papà” – ha commentato il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi – c’è stata grandissima affluenza e gli organizzatori sono stati molto disponibili e professionali. A nome della città mi complimento con loro per l’ottima riuscita dell’iniziativa, che abbina turismo e sport e che sta ormai diventando un appuntamento fisso di fine estate».