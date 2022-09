Alla Scuola civica di musica Stefano Scodanibbio riprendono i corsi individuali di strumento e, dal 19 settembre, ripartiranno a pieno ritmo anche i corsi collettivi di teoria musicale, armonia, solfeggio, laboratorio musicale e orchestra.

Con un organico di 20 docenti, più di 200 iscritti tra corsi tradizionali e le 5 orchestre che compongono il nucleo del Sistema, il modello educativo fondato sulla musica di insieme, la Scuola civica di musica è presente sul territorio da oltre dieci anni. Ha in corso, da molti anni, una convenzione con il Conservatorio statale di musica G.B. Pergolesi di Fermo, ha formato ed educato alla musica molti giovani, alcuni dei quali sono stati ammessi con brillanti risultati ai corsi accademici dei conservatori statali ed altri hanno vinto diversi concorsi musicali nazionali e internazionali.

Il 10 settembre l’open day- Per accogliere le famiglie e gli interessati è stato organizzato un open day per sabato 10 settembre, a partire dalle 15.30, nella sede della scuola, Asilo Ricci in via dell’Asilo 36, dove si potranno incontrare gli insegnanti e approfondire ogni dettaglio dei programmi didattici, conoscere i vari strumenti musicali e avere consigli sulla loro scelta. Verranno avviati anche i corsi di strumenti in piccoli gruppi omogenei per età.

La lezione collettiva di strumenti- La lezione collettiva di strumenti ha un valore didattico di comprovata efficacia, con risultati immediati per quel che riguarda il coinvolgimento emotivo, l’ascolto e la motivazione, favorisce i legami tra gli allievi e anche tra le loro famiglie, che hanno maggiori occasioni di sostegno e confronto e, non ultimo, un costo accessibile a tutti.

Accademia annuale con musicisti di fama internazionale- L’importante novità di questo anno sarà l’avvio dell’Accademia annuale con musicisti di fama internazionale quali Ramin Bahrami per pianoforte (unico corso pianistico in Italia), Aldo Campagnari violino e musica da camera, Fulvio Dellipizzi, Semiotica musicale e Marcella Ghigi violoncello, con appuntamenti mensili. Altre novità riguardano il coro di voci bianche, il corso di chitarra elettrica e quello di musica pop di insieme. Gli interessati per ricevere maggiori informazioni possono telefonare al 3209184169, dalle 15 alle 19, oppure inviare una mail a musicamaceratacivica@gmail.com