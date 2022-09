Primo collegio docenti dell’anno scolastico 2022/23 nella palestra della sede centrale dell’Ipsia “F. Corridoni”, presieduto dall’appena nominato in ruolo dirigente scolastico, professore Gianni Mastrocola. Uno dei punti all’ordine del giorno era il saluto del dirigente, a cui hanno preso parte anche la neo sindaca Giuliana Giampaoli e e la sua vice Nelia Calvigioni.

Le rappresentanti dell’amministrazione comunale, dopo aver ringraziato per l’invito, hanno tenuto a sottolineare l’importanza della essenziale sinergia tra scuola e territorio per il successo formativo degli studenti e delle studentesse. Il saldo rapporto tra l’Ipsia “F. Corridoni” e le aziende del distretto della valle del Chienti ha da sempre, infatti, offerto ottime ed immediate opportunità di impiego ai neodiplomati. La sindaca Giampaoli ha brevemente accennato al progetto in essere per la realizzazione del nuovo stabile per l’Istituto che da oltre cento anni riveste un ruolo importante nella formazione di professionisti qualificati. L’inizio dell’anno scolastico è stato cosi segnato dalla volontà di una proficua collaborazione tra scuola e amministrazione nell’ottica di essere una comunità.

Il neo dirigente, emozionato per l’inizio del suo nuovo percorso ma allo stesso tempo determinato, riprendendo la parola, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra tutto il personale scolastico, del “fare squadra” ragionando sempre con un “noi” e non con un “io” perché neanche l’io più competente sarà in grado di raggiungere i risultati di “molti noi” per la crescita della scuola e dei ragazzi. Il professor Mastrocola ha anche posto l’attenzione sul concetto di inclusione a cui l’Ipsia “F.Corridoni” ha sempre puntato e sulla professionalità del docente che deve operare “cordialmente” nel vero e proprio senso etimologico della parola cor, cordis, di agire, quindi, con il cuore. Dopo aver elencato gli impegni prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente ha congedato gli insegnanti, augurando a tutti un sereno inizio dell’anno scolastico e auspicando quella cooperazione necessaria per raggiungere obiettivi sempre più alti.