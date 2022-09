Il Centro per la Famiglia della città di Civitanova “Famiglie al Centro”, fortemente voluto dall’Assessore alla famiglia Barbara Capponi e dal presidente dell’asp Paolo Ricci Agostino Basile, prosegue con il ciclo di incontri “Genitori si diventa”. La proposta rientra all’interno del “Progetto Civitanova città con l’Infanzia” ed è rivolta ai bambini e bambine con età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Dopo aver dedicato un ricco spazio di incontro per genitori, bambini e ragazzi rivolto alla fase prenatale, 0-2 anni, adolescenza ed Siblings, ora l’attenzione è per la fascia d’età che arriva fino ai 6 anni. Lo spazio gioco e di pensiero vede protagonisti in prima persona genitori, nonni, educatori, insegnanti e bambini: lo scopo è quello di creare uno spazio in cui confrontarsi sulle dinamiche che animano i primi anni di vita del bambino e della famiglia, cercando di rispondere ad alcune delle domande: “Come sostenere il gioco spontaneo del bambino?”, “Quando e come posso dedicarmi alla lettura con il bambino?”, “Come è cambiata la mia vita dopo l’arrivo del figlio?”, “Posso conoscere come si sviluppa a livello neuro-psicomotorio il mio bambino?”, “Come adulto, come posso accompagnare il bambino in questo “viaggio”?”. Sono questi i quesiti che potrebbero spingere l’adulto ad avvicinarsi e partecipare allo Spazio gioco e di pensiero, dove, mentre i grandi si confrontano tra loro con la guida di un esperto, i piccoli possono giocare e divertirsi in gruppo con l’educatrice che li accoglierà.

Lo Spazio Gioco e di Pensiero 3-6 anni avrà inizio l’8 settembre, alle 17,30, al Giardino del Nido d’Infanzia “La Lumachina” di via Quasimodo a Civitanova (partecipazione gratuita ed aperta a tutti). Nel primo incontro intitolato “Ci conosciamo”, si farà la conoscenza appunto delle famiglie e delle persone in generale che si prendono cura dei bambini e che desiderano partecipare, sarà l’occasione per illustrare il programma e per condividere quali sono i vissuti e le dinamiche che emergono dalla quotidianità rispetto alla gestione della crescita di un bambino. Saranno presenti professionisti dell’età evolutiva. La cadenza degli incontri sarà quindicinale e saranno dedicati appunto al gioco, alla lettura, ai cambiamenti connessi all’arrivo di un figlio ed allo sviluppo psico-motorio del bambino. Queste iniziative saranno arricchite da ulteriori eventi inseriti in calendario per fornire preziose nozioni per il primo soccorso pediatrico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina del Centro per la Famiglia Civitanova. https://www.facebook.com/centroperlafamigliacivitanovamarche Ogni cittadino interessato al ciclo di incontri, potrà prenotarsi all’indirizzo mail centro.famiglia@paoloricci.org o chiamando lo 0733/78361.