Il luogo simbolo della città di San Severino animato e colorato per un pomeriggio di festa e spensieratezza. E’ stata archiviata con successo l’ultima edizione dell’iniziativa “Una Piazza da Bimbi”, festival dedicato ai più piccoli promosso dal Comune e dall’associazione Help S.O.S. Salute e Famiglia.

La meravigliosa cornice di piazza Del Popolo ha ospitato le performances “ALLok” di Matteo Pallotto, “Sax-Oh” di Filippo Brunetti, “Fly in the street” di Alessio Burini, lo spettacolo degli artisti di strada, momenti di animazione e tanti giochi a cura del centro ludico educativo “La Balena Dispettosa” ed ha accolto il divertimento dei gonfiabili insieme a diversi laboratori tra cui quello, partecipatissimo, dell’associazione Virgilio Puccitelli “FaRe Musica”, presieduta da Riccardo Brandi, pensato per guidare i più piccoli nello sviluppo dell’intonazione e del senso ritmico attraverso il corpo e il movimento.



Una festa per tutti che ha coinvolto, insieme ai bambini, tantissime famiglie e che ha salutato, tra sorrisi e spensieratezza, la fine delle vacanze estive prima del ritorno a scuola. Ringraziamenti, dall’organizzazione, ai tanti volontari del gruppo comunale di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana insieme agli uffici comunali, alla Elettro Gp di Gabriele Prato e alla Polizia Locale per il supporto fornito.