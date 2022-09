I ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie potranno sperimentare le tecniche della pratica della pesca sportiva in mare domenica 4 settembre, dalle 15 alle 18, nella struttura destinata alla pesca sportiva nel molo est del porto di Civitanova grazie all’iniziativa “A pesca con mamma e papà”.

L’evento, organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Civitanova e dall’associazione sportiva “Il Madiere”, negli anni scorsi ha coinvolto un centinaio di bambini e bambine accompagnati dai loro genitori, facendo registrare il tutto esaurito.

«La pratica – scrivono gli organizzatori – si svolge in un luogo attrezzato particolarmente suggestivo e accessibile dato che, nel tratto terminale, non presenta barriere architettoniche ed è pertanto adatto ad accogliere anche persone con disabilità motoria».

Anche quest’anno saranno realizzate quattordici postazioni negli spazi attrezzati, adeguatamente distanziati, con la fornitura di due canne da pesca per ciascuna postazione con le dotazioni necessarie all’attività di pesca a fondo e in superficie. L’attività avrà la durata di circa 45 minuti per partecipante. I turni avranno i seguenti orari: 15 – 15,45; 15,45 – 16,30; 16,30 – 17,15; 17,15 – 18.

I ragazzi e le ragazze potranno raggiungere la postazione assegnata accompagnati dai genitori. Ciascun partecipante sarà assistito da un tutor che lo seguirà e lo istruirà alle varie attività.

«Con settembre tornano le iniziative legate allo sport tanto apprezzate da giovani e famiglie – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Il Comune, grazie al contributo delle tante associazioni presenti in città, vuole rivolgere particolare attenzione ai più piccoli, che possono cimentarsi nelle varie discipline per meglio valutare e scegliere quelle a loro più adatte. A pesca con mamma e papà è un’ottima iniziativa sia per la socializzazione tra ragazzi, ma anche per la valorizzazione dell’area portuale e del mare come teatro di sport, come avvenuto il 18 agosto per il bel “Palio dei pontili a vela».

L’accesso è gratuito previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi nell’Ufficio Turistico del Comune di Civitanova in piazza XX Settembre. Informazioni e prenotazioni ai numeri 0733 822 213 o 0733 822 258 o turismo@comune.civitanova.mc.it