La filastrocca di San Giuliano

Oggi a Macerata si festeggia San Giuliano l’Ospitaliere. Il poeta maceratese Mario Monachesi ne racconta la storia e le leggende a lui legato in una filastrocca.

di Mario Monachesi

Il trentuno d’ogni agosto

Macerata con piacere

il patrono suo festeggia

San Giuliano ospitaliere.

Giunto in zona da assassino,

pentimento e penitenza,

trova pace solamente

sulle rive del Potenza.

Detta “Isola” è il luogo

“sta a Madonna de lu Monte”,

assetati lui e il cavallo

per la strada sgorga fonte.

Poi in discesa fino al fiume

a quei tempi limaccioso

ampio, largo e sempre in piena

dal pauroso moto ondoso.

Un capanno per giaciglio

quasi niente per mangiare,

con la barca traghettante

sempre intento ad espiare.

Un bel giorno di tempesta

una papera lo innalza

dalle acque agitate

con amore si lo salva.

Lui ringrazia e lei lo abbraccia

di seguirlo mai finisce

fino al giorno che mistero

inspiegabile sparisce.

Giunge allora un angioletto

del Signore messaggero

avvisandolo che il conto

è pagato ormai davvero.

Finalmente può salire con onore su nel cielo,

il Potenza resta solo

col suo triste ed ampio velo.

A ricordo e tradizione

tra fischietti e rintocchi

anche papera gustosa

cucinata con gli gnocchi.