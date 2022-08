Tik è tornato a volare. Il cardellino salvato dal piccolo Francesco nelle campagne di Corridonia, riceveva ogni giorno le visite di mamma e papà. Le loro coccole ed attenzioni, unite alle cure di Francesco e della sua famiglia, lo hanno fatto guarire in men che non si dica. «È stato un fulmine – racconta Barbara Fabiani, la mamma di Francesco, e non siamo riusciti a riprenderlo con un video mentre usciva dalla gabbia. È volato sopra un fico. Dopo 15 minuti lo ha raggiunto il fratellino che era sul pino vicino con la mamma al seguito.

Hanno svolazzato un po’ insieme tra gli ulivi. Poi i due piccolini hanno fatto una volata sopra il campo per raggiungere la chioma del pino sempre seguiti dalla mamma e adesso canticchiano saltellando da un ramo all’altro».