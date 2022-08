E’ stato “Rompiamo insieme le bolle della diversità” il motto di Breaking Bubbles. Sono state proprio le bolle il simbolo dell’inclusione, la metafora della solitudine in cui sono spesso lasciate le famiglie che vivono una condizione di disabilità. Breaking Bubbles ha invece voluto rompere queste bolle, invitando adulti e bambini di tutte le età a farle volare via.

L’evento gratuito, organizzato dalla collaborazione tra il Comune di Civitanova – Assessorato alla Famiglia (progetto “Civitanova Città con l’infanzia”), l’Asp Paolo Ricci, la Cooperativa Il Faro (progetto Come a casa) e Cavalli Delle Fonti, ha come scopo la creazione di una rete sociale per l’inclusione delle famiglie di bambini con disabilità.

L’evento ha alternato momenti di gioco, che hanno coinvolto tutti i bambini e le bambine a momenti di riflessione sulla disabilità, mai considerata come un limite, bensì come un insieme di “diverse-abilità”, una risorsa di crescita individuale e comunitaria. Si è tenuto al maneggio Cavalli Delle Fonti di Civitanova per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione delle famiglie dei bambini e delle bambine con disabilità.