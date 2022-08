Gianluca Cremoni e Nicola Zara in ritiro con la nazionale under 17 a Bracciano. Il buon lavoro dell’Academy Volley Lube continua a trovare riscontri nelle convocazioni delle selezioni azzurre giovanili. Le ultime gioie per i cucinieri sono coincise con la chiamata della nazionale Under 17 per Gianluca Cremoni e Nicola Zara. I due biancorossi sono già al lavoro al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Bracciano e si alleneranno in gruppo fino a domenica 14 agosto.



Ecco gli altri 16 convocati dal tecnico Monica Cresta: Andrea Usanza (Volley Montichiari); Andrea Giani (Impavida Ortona – Fino al 5 agosto e dall’8 al 14 agosto); Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley); Jacopo Fregnan, Nicolas Bolognani e Nicola Mussari (Trentino Volley); Andrea Ruzza e Gabriele Zillio (Pallavolo Padova); Bryan Argilagos e Simone Porro (Volley Treviso); Davide Boschini (Volley Castellana Montecchio); Nicolò Garello e Luca Romano (Diavoli Rosa); Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza); Raffaele Colaci (Matervolley Castellana).

Lo staff è composto da Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Alessandro Gobbato (assistente allenatore), Fabrizio Ceci (preparatore), Claudio Morelli e Stefano De Sisto (fisioterapista), Enrico Cecamore (team manager).