Vuoi giocare con me?

Il gioco può essere secondo te un linguaggio universale? Molto spesso quando giochi non hai neanche bisogno di parlare per capire cosa sta facendo chi gioca con te e come reagire. Sai anche che negli ultimi mesi nei nostri comuni sono arrivati tanti bambini e bambine provenienti dall’Ucraina dove è in corso una guerra. Forse anche nella tua classe o nel tuo quartiere li hai incontrati e avete fatto amicizia. Ora c’è una opportunità in più. Sul sito montessori150.unimc.it si possono scaricare giochi in doppia lingua (italiano e ucraino). Questi possono avvicinare i bambini e le bambine delle due nazioni.

«Il formato del gioco – spiega la professoressa Nicolini, psicologa dello sviluppo e docente di Unimc – favorisce l’aggregazione e anche l’apprendimento. Giocando insieme fra coetanei, bambini e bambine possono, non solo star bene e divertirsi, ma anche apprendere cose nuove gli uni dagli altri. Gioco e interazione tra pari sono i due elementi tenuti presenti nell’elaborazione di questi giochi. I contenuti invece fanno riferimento alla vita quotidiana a qualcosa che può essere a portata di mano, ci sono alcuni giochi poi che riguardano le emozioni e i rituali per poter stare insieme e interagire nella quotidianità».

I giochi scaricabili sono:

I Numeri, per imparare a contare da zero a dieci;

Il Clima, per imparare a descrivere il tempo meteorologico;

Il Corpo e il Viso, per imparare a indicarne le parti;

Le Emozioni, per imparare a distinguere i propri stadi interiori;

Diario e Carta d’Identità, per imparare a descrivere sé stessi;

Gli Animali, per impararne i nomi e gli atteggiamenti;

La Settimana e i Mesi, per imparare a distinguere i giorni e le fasi dell’anno;

I Colori, per impararne i nomi;

Salutarsi e Parlare, per imparare a comunicare.

Il sito montessori150.unimc.it è stato creato dall’Università degli Studi di Macerata. È il sito di riferimento per il progetto Montessori 150. Questo intende formare 100 docenti di ruolo (tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) al metodo montessoriano, migliorandone la formazione continua. Mira inoltre a favorire un processo di scambio e di mutual learning tra gli attori del ‘sistema’ educativo locale (docenti, genitori, associazioni, esperti, mondo accademico) e a porre le basi per l’estensione del metodo montessoriano alla scuola secondaria di II grado.

Così facendo, gli organizzatori del progetto sperano di poter aumentare le classi e le scuole a indirizzo montessoriano, di poter migliorare la qualità del metodo studiato da Maria Montessori e di poter ridurre la diffidenza che il sistema educativo tradizionale gli riserva. Il progetto fa fede al pensiero di Maria Montessori e ai requisiti del Miur.