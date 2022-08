“Birbo chi legge” va in tour

Letture al mare, in palestra, nella palazzina dei vigili di Porto Potenza, al Pincio, alle Fontanelle, a una fattoria didattica di Potenza Picena e ora si ricomincia. Torna “Birbo chi legge” il servizio della Biblioteca comunale di Potenza Picena dedicato ai piccoli, alle piccole e ai loro familiari.

Si tratta di letture animate e laboratori creativi che negli anni hanno avuto un target da 0 a 10 anni. L’idea venne a Roberto Marconi che alla fine del 2004 iniziò, dopo alcune esperienze di teatro e la frequentazione dei corsi di Nati per leggere, a proporre agli utenti (piccoli e familiari) questo tipo di incontri educativi. Insieme a Roberto c’è anche Laura Carota che si occupa dei laboratori ed entrambi sono gestori (tramite l’associazione di promozione sociale “Accademia dei Calaginosi”) della Biblioteca locale, che offre tanti servizi e ha come fiore all’occhiello la folta sezione di poesia contemporanea e proprio la ricca sezione della letteratura dell’infanzia.

Trenta sono le edizioni da quel 2004 che hanno visto la collaborazione di tanti volontari e associazioni: gli incontri si sono svolti anche al mare,

Da oggi si riprende e per l’occasione l’iniziativa sarà chiamata “Birbo in tour” e si andrà nella colorata sede di “Mente e Corpo in Movimento” (associazione sportiva di base che offre vari servizi per i piccoli e si trova sotto al Bar dello Sport) per ritornare di nuovo lì il 24 agosto. Poi il 31 agosto chi vorrà potrà trovarsi presso la Pensilina, al km 21,300 della strada provinciale 101 (Pensilina che è una Biblioteca libera di quartiere ossia un punto bookcrossing aperto tutto il giorno e creato da alcuni cittadini senza spendere un centesimo di denaro pubblico) per fare pochi passi verso un campo privato denominato per l’occasione il “Giardino delle Storie”. Il 7 settembre si concluderà il tour 7 settembre in piazza S. Vincenzo Ferreri a Montecanepino, con una vista stupenda sui colli maceratesi.

Tutti gli incontri inizieranno alle 18,30 e la partecipazione libera e gratuita avviene per mezzo di prenotazioni al numero 3296420590 oppure 3337220772 o scrivendo a bibliomontesanto@libero.it