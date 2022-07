Cornamuse e zaini in spalla. Il Montelago Celtic Festival, in programma per il 4, 5 e 6 agosto a Taverne

di Serravalle di Chienti si sta preparando per accogliere anche famiglie, bambini e bambine ed assicurare loro una permanenza divertente e a misura di piccoli.

All’arrivo gli ospiti potranno scoprire il campeggio più fantasy che mente umana abbia mai concepito. Si potranno accampare in viale Baggins, in Mordor St. o in Galadriel Boulevard. Gli appassionati di tende e picchetti avranno a disposizione un’area con molti servizi; chi, invece, sceglie di recarsi a Montelago in camper, potrà usufruire di una zona attrezzata, di un punto accoglienza e di un info-point; i biker avranno una fascia loro riservata; le famiglie con bambini potranno infine sistemarsi al Family Camping, uno spazio divertente e sicuro all’interno del Family Village.

Una delle novità di questa XIX edizione è rivolta proprio ai più piccoli: nel Baby Park i lettori di domani potranno incontrare nomi d’eccellenza.

Venerdì 5, nel pomeriggio, Micol & Mirco presenterà il libro Chi Ha Rubato la Marmellata. Lo scrittore del libro è Andrea Coccia, che ne ha curato anche le illustrazioni. A seguire Loredana Lipperini racconterà Il Senzacoda, la sua ultima fatica editoriale. Quindi Vera Gheno presenterà la nuova collana Scatoline, edita dalla casa editrice Effequ.

Sabato 6 agosto Francesca Matteoni terrà un laboratorio molto particolare. Qui i bambini e le bambine potranno usare la loro immaginazione, i suoni e i corpi per muoversi tra l’animale e l’umano, andando alla ricerca di uno spazio abitabile e condiviso. Sarà poi la volta di Micol Beltrami e Agnese Innocente, che presenteranno la graphic novel Anna dai Capelli Verdi. Alle 18.30 dello stesso giorno Claudia Palmarucci e Stefano Ciocchetti presenteranno Isola delle Ombre.

L’area allestita per il Festival di Montelago si estende su 60 ettari di natura. Presenta due tensostrutture che assicurano relax e ombra, tre palchi, 90 stand di produttori artigianali e 23 aziende agricole. Il Festival si conferma ancora una volta come il miglior caso di expo rurale esperienziale.Il Montelago Celtic Festival è un evento firmato La Catasta. È stato organizzato in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Macerata, il Comune di Serravalle di Chienti, Cosmari, Contram, l’Università di Camerino, Protezione Civile e la Croce Rossa. Per info e prevendita andare alla pagina www.montelagocelticfestival.it.