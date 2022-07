di Alessandra Pierini

Voce possente, presenza sul palco e un carisma invidiabile. E’ difficile credere che Melissa Agliottone abbia tutte queste caratteristiche insieme a soli undici anni, dodici li compirà a dicembre.

La musicista civitanovese, alunna della scuola Annibal Caro, che sta studiando canto, pianoforte e batteria si è fatta già notare e ha già conquistato il badge per le sfide finali di The Coach, il talent che andrà in onda da da ottobre su 7 Gold.

Melissa, come hai scoperto la tua passione per la musica?

«La musica è arrivata nella mia vita perché soffrivo di attacchi di panico. Mia madre mi ha quindi spinto, 3 anni fa a frequentare un corso di pianoforte con Massimo Saccutelli. Poi ha visto che oltre a suonare canticchiavo le canzoni e mi ha proposto di frequentare un corso di canto nella scuola “Il palco”. In più, da un mese, prendo anche lezioni di batteria da Stefano Lucchetti da un mese. Prima era un hobby ma dovrà diventare il mio lavoro».

Qual è il tuo genere musicale?

«Io mi sento più vicina al blues, al soul, al genere americano».

Da ottobre sarai tra i protagonisti di The Coach. Come è andata?

«Ho fatto una selezione e mi hanno accettato. Siamo stati seleionati in 25 su 5mila. Mi hanno affiancato una maestra di canto di Ancona per poi partecipare alla fase successiva quando ho conquistato il badge per la trasmissione.

Cosa hai provato quando te lo hanno detto?

«Non ci credevo nemmeno io. Mi sono emozionata tantissimo. Mi hanno fatto girare verso lo schermo e mi hanno dato il risultato, sono esplosa di gioia».

Ti emozioni davanti alla telecamera?

«The Coach è stato il mio programmo televisivo e mi piace veramente tanto, anche stare davanti alla telecamera. L’emozione c’è sempre ma quando mi esibisco, come per magia, sparisce».

Anche il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha fatto un “appello al voto” per la sua giovanissima concittadina. «Congratulazioni alla nostra Melissa Agliottone per essere stata selezionata a partecipare alla quinta edizione del talent televisivo “The Coach – Leader di grandi talenti” che andrà in onda da ottobre su 7 Gold. Melissa ti seguiremo nel tuo percorso e faremo il tifo per te. Ora sosteniamola nel Social Contest visualizzando la sua perfomance. Un grande in bocca al lupo!»

E Melissa, comunque vada il talent ha già le sue grandi certezze. «Posso dare un consiglio a giovani come me? A quelli che stanno sempre col cellulare in mano dico che si trovino una passione che sia sport musica o qualsiasi cosa».