La famiglia dell’Iis Mattei di Recanati ha festeggiato ieri sera gli alunni e le alunne che hanno conseguito il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

«Un’attenzione particolare – si legge in una nota della scuola – è stata rivolta agli studenti che si sono distinti durante l’Esame di Stato e che hanno conseguito il massimo dei voti; a loro è stato donato un portachiavi, con l’augurio di trovare le chiavi del loro successo. Durante la serata gli studenti e le famiglie presenti hanno ripercorso, attraverso un video, i cinque anni trascorsi nell’Istituto. Come in un flashback sono stati proiettati i volti degli studenti quando frequentavano il primo anno, nuove e vecchie amicizie si sono intrecciate e come pittori hanno colorato la loro vita scolastica, utilizzando tutti i colori, le forme, le sfumature. Non sono mancati gli scatti che hanno ritratto i momenti degli esami, che hanno rappresentato il passaggio all’età adulta. Quanti ricordi resteranno nella mente e negli occhi, la strada è ancora lunga e va percorsa con i sogni nello zaino. Una nota frase di Walt Disney ha chiuso il video, a mo’ di augurio: “Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili”. Un grazie speciale è stato rivolto alla famiglia, consigliera preziosa, silenziosa, complice con la scuola di questo importante traguardo».

Così la “Festa dei diplomi” è giunta alla settima edizione. La dirigente, Antonella Marcatili, ha accolto i ragazzi, le ragazze, le loro famiglie, i gentili ospiti ed ha ricordato l’evoluzione dell’Istituto, che ad oggi ha superato i 1000 iscritti, sottolineando il lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le figure che formano la grande famiglia dell’I.I.S. “E. Mattei”.

Insieme alla dirigente, la consegna dei diplomi ha visto protagonisti rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, del Consiglio di Istituto e imprenditori: il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti, i dirigenti dell’Ufficio scolastico provinciale di Macerata, Roberto Vespasiani e Carla Sagretti, il sindaco di Recanati, Antonio Bravi, l’assessora Rita Soccio, in rappresentanza del presidente della Provincia di Macerata la Consigliera Laura Sestili, il Rettore di Unicam Claudio Pettinari, in rappresentanza del Rettore di Unimc la professsoressa Paola Nicolini, in rappresentanza del Rettore della Univpm il professor Pierluigi Stipa, la presidente del Consiglio di Istituto Alessandra Gattari e i consiglieri Carlo Crucianelli, Roberta Maggini, l’avvocato Alessandra Perticarà, il Prof. Rodolfo Mogetta degli Amici del Mattei, i rappresentanti di numerose aziende che collaborano con l’Istituto, iGuzzini, Soema, Cosmo 3, 4D Engineering, FBT, SIFER, Del Vicario, Assembla. Un momento dell’evento è stato dedicato alla collaborazione dell’Istituto con iGuzzini Illuminazione che fin dal lontano 2001 ha stabilito un proficuo raccordo tra scuola e industria finalizzato a favorire un positivo inserimento lavorativo dei giovani diplomati.

La dottoressa Silvia Galassi, gli Ingegneri Enrico Santini e Sauro Stacchiotti hanno consegnato quattro borse di studio; il premio “Sostenibilità” alla studentessa Benedetta Bufalari, che ha presentato il miglior elaborato relativo al tema della sostenibilità intesa come energie rinnovabili, risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, riciclo di materiali ed altre tre borse di studio che sono state assegnate agli studenti delle classi quarte che, nell’anno scolastico appena terminato, hanno riportato la più alta media dei voti, Sara Biccari, Benedetta Bufalari, Federico Palmioli, rispettivamente degli indirizzi Chimica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccatronica ed Energia.