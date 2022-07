Con la festa dei nidi “Grande Albero” e “Mi e Ma”, al parco di Villa Cozza a Macerata, si sono conclusi i momenti conviviali a chiusura di un anno straordinario.

La partecipazione delle famiglie e gli attestati di stima e fiducia ricevuti rinforzano il valore che questi servizi educativi hanno per la comunità. Nonostante la gestione sia stata in alcuni momenti “faticosa” a causa delle misure restrittive imposte dal Covid, la qualità dell’offerta educativa resta alta e a provarlo sono anche i questionari di gradimento compilati dalle famiglie.

«Tante le iniziative messe in campo – scrive il Comune – nel corso dell’anno: incontri per le famiglie, “Un pedagogista in famiglia” e “Cuore-Laboratorio di Promozione della Salute”, la formazione continua per gli educatori e ancora la continuità con la scuola dell’infanzia, l’Opera Education, i luoghi e gli spazi della cultura messi a disposizione delle famiglie, come Palazzo Buonaccorsi e la Biblioteca Mozzi Borgetti, che hanno ospitato anche mostre e laboratori».

«Partecipare alle feste dei Nidi ha confermato la percezione di un buon lavoro portato avanti dalle 21 educatrici, 7 operatrici e 5 cuoche oltre ai ragazzi del Servizio civile che quotidianamente si sono presi cura dei piccoli alunni – afferma l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta -. Tutti gli asili sono stati seguiti durante l’anno dalla coordinatrice pedagogia dottoressa Marzia Fratini, che con attenzione ha controllato il lavoro di ognuno e supportato ogni richiesta per adeguare il servizio alle varie esigenze e offrire i dovuti stimoli.Le pubblicazioni finali di ogni asilo dimostrano il grande lavoro e la cura con cui è stato svolto, ispirandosi alle osservazioni e gesti dei bambini. Da parte dell’Amministrazione e del Sindaco profonda gratitudine per l’ottimo lavoro e un caro saluto a tutti e un augurio di buone e meritate vacanze, pronti a ripartire da settembre con nuove progettualità».