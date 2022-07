di Christian Trevisti

Mare, magia e sirene. Questi gli ingredienti di Mermaid Magic, nuova serie Rainbow/Brandel in uscita su Netflix Animation. L’opera avrà come art director il maceratese Iginio Straffi. La sceneggiatura sarà invece realizzata da Rich Burns, conosciuto per la serie d’animazione Spirit: Avventure in Libertà. La protagonista di Mermaid Magic è Merlinda, principessa sirena adolescente alla ricerca di una rara fonte di magia. La serie sarà realizzata con animazione in Cgi. La Netflix Animation ha spesso utilizzato questo stile per le sue produzioni, facendone così una sua peculiarità.

IGINIO STRAFFI – Iginio Straffi, nato il 30 maggio 1965 a Gualdo, è un regista e produttore televisivo e cinematografico. Fondatore, nel 1995, della Rainbow (studio di animazione lauretano apprezzato in tutto il mondo), è conosciuto come il ‘papà’ del Winx Club. Iniziò la sua carriera con Nick Raider, fumetto giallo edito tra il 1988 e il 2005 da Sergio Bonelli Editore.

Le più importanti creazioni di Iginio Straffi sono le serie d’animazione Tommy & Oscar e Winx Club. Quest’ultima, giunta ormai alla nona stagione, ha conquistato il titolo di ‘cult’ in Europa, Asia e Stati Uniti, facendo la storia del merchandising Made in Italy. Tra le sue opere si annoverano anche le serie Huntik – Secrets & Seekers (animazione) e Maggie & Bianca Fashion Friends (live action cui sta attualmente lavorando), nonché i film Mia and Me (tecnica mista) e Gladiatori di Roma (animazione in Cgi).

In questo periodo, oltre che di Mermaid Magic e di Maggie & Bianca Fashion Friends, Iginio Straffi si sta occupando della seconda stagione del teen drama Fate – The Winx Saga.