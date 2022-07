Skating Team di Civitanova ha trionfato nel fine settimana a Fabriano vincendo il Memorial D. Boero con le categorie giovanili, nonché ad arrivare terza nel pomeriggio, con le categorie superiori, allo storico Trofeo dell’Amicizia.

Il borgo di Fabriano, posto tra le montagne della provincia di Ancona, ha ospitato due gare di rollerblading su pista: il Memorial D. Boero e il Trofeo dell’Amicizia.

Si sono svolte entrambe nella giornata dell’11 luglio. Questa si è rivelata trionfale per il Civitanova Skating Team: alcuni tra i suoi membri, come Alessia Frisoli, Lara Givetti Alessi, Benedetta Marcoaldi, Sante Pacioni, Pietro Valerio Fumagalli e Sofia Dottori, si sono infatti esibiti in formidabili performance, conquistando il podio e il cuore del pubblico. Sono state degne di nota anche le prestazioni di Pietro Dottori, Vittoria Germani, Daniele Soldi, Michelangelo Munda, Alice Pierangelini e Adele Peroni.

Il Civitanova Skating Team è una realtà molto giovane e gli straordinari risultati conseguiti in questi due eventi sono inaspettati. Adesso la formazione si sta preparando con audacia e passione al Campionato italiano: questo si svolgerà nelle giornate comprese tra il 19 e il 24 luglio, a Bellusco. Vi parteciperanno Alessia Frisoli, Vittoria Germani, Lara Givetti Alessi e Benedetta Marcoaldi, che cercheranno di mettere a frutto il lavoro di un intero anno.