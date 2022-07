Assistere ad uno spettacolo teatrale e ricevere in regalo sacchettini di semi di fiori estivi «a simboleggiare – scrivono gli organizzatori – questo importante momento di ripresa nell’ottica di guardare al futuro del nostro territorio come un maestoso giardino dove l’arte e la cultura potranno proliferare come tanti fiori colorati». E’ accaduto agli spettatori della prima edizione del 4 Gatti Festival che si è concluso a giugno all’Hortus della Biblioteca di Cingoli. Il Teatro di Onisio (diretto da Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini) ha lavorato all’ideazione e all’organizzazione della rassegna. Per questo festival il Teatro di Onisio ha collaborato con le amministrazioni di Apiro, Cupramontana, Cingoli e Poggio San Vicino.

4 Gatti Festival è un festival di teatro itinerante all’aperto per famiglie. Nelle giornate del 4, 11, 18 e 25 giugno ha animato quattro suggestive location en plain air del territorio maceratese:

il 4 giugno il Teatro Due Mondi di Faenza ha rappresentato Le Nuove Avventure dei Musicanti di Brema all’abbazia sant’Urbano di Apiro;

l’11 giugno Clown Secondo di Padova ha portato in scena Momenti di Silenzio al Mig di Cupramontana;

il 18 giugno Nina Theater della Puglia ha eseguito Mettici il Cuore al Parco della Torre di Poggio San Vicino;

la rassegna si è chiusa il 25 giugno, all’Hortus della biblioteca di Cingoli, con lo spettacolo del Politheater di Città di Castello Bertoldo Testa di Legno.

Le amministrazioni dei quattro comuni coinvolti, da sempre sensibili alla formazione dei ragazzi e delle ragazze, hanno accolto positivamente la proposta sollevata dal Teatro di Onisio: si è così svolto 4 Gatti Festival, rassegna rivolta a bambini, bambine e famiglie che ha dato il via agli eventi della stagione estiva.