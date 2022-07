Una famiglia di artisti composta da padre, madre e tre figli tra i 9 e 12 anni che da più di 4 anni viaggiano per il mondo con il fine di diffondere allegria e amore per la vita. Sono la compagnia spagnola Circus Family On The Road che sarà protagonista al Friku Festival, giunto nel pieno della sua seconda edizione. In cartellone 19 spettacoli che sino al 3 settembre si dipanano in 11 comuni dei Monti Azzurri, borghi incantevoli in provincia di Macerata, ai piedi dei Monti Sibillini.

In questa edizione è maggiore la presenza di artisti stranieri di rilievo internazionale, oltre alla Circus Family On The Road, ad esempio ci saranno la compagnia argentina Duo un piè che questa estate è ospite di alcuni dei più importanti festival europei di teatro di strada e nuovo circo e la compagnia anglo-elvetica Banjocircus che presenterà due diversi spettacoli di teatro comico-musicale e nuovo circo.

Ma che cos’è il Friku Festival? Le parole Frico o Fricu significano “bambino” nei dialetti marchigiani del maceratese e del fermano.

Con il nome di Friku Festival, nell’estate del 2021 è stata organizzata una nuova rassegna itinerante in dieci di questi paesi con spettacoli adatti a un pubblico di tutte le età, ma pensati specialmente per bambini e famiglie. Il successo ottenuto ha portato ad organizzare anche la versione invernale intitolata Frigu Festival e a riproporre per questa estate la seconda edizione estiva.Così, nel periodo compreso tra il 19 giugno e il 3 settembre il Friku Festival propone un programma con 19 spettacoli di arti performative varie – tra teatro di strada, circo contemporaneo, teatro comico-musicale, clownerie, bolle di sapone e magia – in questi undici comuni: Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Serrapetrona.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, le compagnie sono tutte professioniste e presentano spettacoli di alta qualità presentati in numerosi e rinomati festival di settore.

I primi spettacoli si sono svolti con un’ottima partecipazione di pubblico che ha esaltato gli artisti con fragorose risate, espressioni di stupore e scroscianti applausi. Erano presenti bambini e famiglie del territorio ma anche provenienti da Macerata e da altre zone e provincie della regione.

«Questo perché -si legge in una nota degli organizzatori – oltre a regalare divertimento e di spettacolari espressioni artistiche, un importante obiettivo del progetto Friku Festival è stato sin dall’inizio quello promuovere la conoscenza di un bellissimo territorio, di sostenerne la crescita di flussi turistici e di creare nuove occasioni di condivisione per le comunità locali.

Il territorio della Unione Montana Monti Azzurri conserva patrimoni artistici di grande valore, percorsi naturalistici di incontaminata bellezza e bellissimi borghi collinari che trasudano storia, purtroppo ancora segnati dal sisma.

Le edizioni precedenti hanno fatto nascere nuove amicizie tra le famiglie del territorio ed hanno attirato diverse famiglie di turisti, diverse delle quali in vacanza nella costa».

Come per le edizioni precedenti, la rassegna è sostenuta dall’Unione Montana Monti Azzurri e dai comuni coinvolti, viene organizzata dall’associazione “Ho un’idea” di Lapedona – nell’ambito del suo progetto “Marche in Strada” e del circuito interregionale “Marameo Festival” – e la direzione artistica è a cura di Giuseppe Nuciari e Gigi Piga, professionisti di notevole esperienza nell’organizzazione di eventi con spettacoli dal vivo.

Maggiori info sono reperibili in www.frikufestival.it e su facebook e instagram nei profili @frikufestival

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

9 luglio | ore 18:30 a Monte San Martino, sagrato chiesa S.Martino vescovo

Compagnia Bellavita in “Menù del giorno”

10 luglio | ore 21:00 a Monte San Martino, giardino palazzo pinacoteca

Creme & Brulè in “Romanticherie”

16 luglio | ore 21:15 a Camporotondo di Fiastrone, Piazza San Marco

Mr. Mustache in “Affetto d’amore”

24 luglio | ore 18:30 a Colmurano, Piazza Carradori

Duo Un Piè (Argentina) in “Sailors Circus”

30 luglio | ore 21:00 a Loro Piceno, Orto dei Pensieri

Banjocircus (Inghilterra/Svizzera) in “Crazy Pony”

31 luglio | ore 21:00 a Gualdo, pista di pattinaggio di via Matteotti

Banjocircus (Inghilterra/Svizzera) in “Popeye & Oliva Show”

6 agosto | ore 21:00 a Loro Piceno, Parco Girone

Bubble on Circus (Argentina) in “La vie est bulle”

7 agosto | ore 18:30 a Ripe San Ginesio, borgo Ripe S.Ginesio

Andrea Farnetani in “Trick-nik”

9 agosto | ore 21:15 a Caldarola, giardino della scuola primaria

Teh Squasciò in “Just Married”

13 agosto | ore 21:15 a Colmurano, Piazza Carradori

Circus Family On The Road (Spagna)

18 agosto | ore 21:15 a Serrapetrona, Piazza Santa Maria

Compagnia Lannutti & Corbo in “All’incirco varietà”

19 agosto | ore 21:00 a Cessapalombo, Piazzale Corte

Teatro Bislacco in “Totem Tango”

20 agosto | ore 17:00 a Gualdo, pista di pattinaggio di via Matteotti

Lucia Fusina in “Leon&Io”

26 agosto | ore 17:00 a Camporotondo di Fiastrone, Giardini Campo Fiera

Compagnia Rasoterra in “Happyness”

29 agosto | ore 21:00 a Sant’Angelo in Pontano, Piazzale Trento

Luca Regina in “EcoCircus”

3 settembre | ore 21:00 a Cessapalombo, Località Montalto

Giorgio Bertolotti in “Unicycle dream man”

a seguire Associazione Houn’dea in “Miti Muti”, produzione in prima nazionale