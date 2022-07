La rinascita dopo due anni di pandemia: è stato questo il filo conduttore di “Rise up”, il saggio di danza della palestra Performance di Daniela Compagnucci portato sul palco sabato in un affollatissimo Piazzale Leopardi a Loro Piceno . In questo periodo, comunque, le lezioni e gli allenamenti si sono tenuti online. Il pubblico non ha lesinato applausi nel corso dei novanta minuti di pure emozioni, musica, costumi dai colori sfavillanti, con la danza come protagonista assoluta.



Sul palco si sono alternati i generi moderna hip hop e classica che hanno impegnato gli oltre 70 ballerini dai quattro anni in su. Al termine della simpatica serata, il sindaco Roberto Paoloni ha ringraziato Daniela Compagnucci per aver avuto la forza ed il coraggio di organizzare uno spettacolo così articolato, nonostante le difficoltà causate dal covid.