«Oggi più che mai è doveroso riconoscere che il mondo non è cambiato dal 7 luglio 1967, giorno in cui la Parlophone pubblicò il brano All You Need Is Love: le notizie dall’Ucraina, infatti, dimostrano che il mondo ha ancora un “bisogno d’amore” disperato». E’ con questa convinzione che l’associazione corale dei Pueri Cantores D.Zamberletti ha organizzato l’ormai tradizionale spettacolo estivo.

«Questo costituisce – fa sapere l’associazione – un appuntamento ricorrente nell’estate maceratese. Lunedì, alle 21.30, il coro dei Pueri si esibirà in All You Need Is Love, concerto che trae il suo nome dall’omonima canzone dei Beatles. L’esibizione si svolgerà all’Orto dei Pensatori.

Il 60° anniversario dalla pubblicazione di Love Me Do (primo singolo dei Beatles ad entrare nelle hit parade), consente, dunque, di rivivere le incredibili atmosfere musicali create dai ‘Fab Four’ e di attualizzarne il messaggio di pace e amore universali. Il 17 giugno è stato anche il compleanno di Paul McCartney, uno dei musicisti più dotati nella scena rock (nonché bassista dei Beatles). Probabilmente i semi del suo talento sono germogliati anche grazie alla sua partecipazione, da bambino, ad un coro di voci bianche: la carriera musicale di Sir McCartney, infatti, prese il via nel coro della chiesa di San Barnaba, nei pressi di Penny Lane».

I Pueri Cantores invitano la cittadinanza tutta al concerto All You Need Is Love, volto a ripercorre i successi dei Beatles, augurandole una buona estate.

Anche quest’anno le voci bianche saranno impegnate nella collaborazione con l’Associazione Arena Sferisterio per rappresentare le opere Tosca e Pagliacci – The Circus.