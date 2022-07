Sono stati ben tre, la scorsa settimana, i giorni di festa per la scuola dell’Infanzia Mameli di Macerata. «Queste sezioni – si legge in una nota della scuola – sono caratterizzate da un’atmosfera cordiale, in grado di favorire lo sviluppo di abilità sociali, cognitive e comunicative. Clima sereno e diversità tra i componenti delle classi permettono ai bambini e alle bambine di apprendere osservando e imitando coloro che sono in possesso di più competenze».

Quest’anno il progetto Cittadini Attivi, il quale caratterizza l’offerta formativa della Mameli, si è focalizzato sull’ambiente, sul territorio e sulla città. Le uscite didattiche sono state fondamentali per accompagnare e integrare la programmazione del progetto.

La Scuola dell’infanzia Mameli stimola lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. Motiva inoltre alla scoperta dell’altro da sé e all’attribuzione di importanza agli altri, ai loro bisogni e alle regole condivise. Educa infine alla scoperta del patrimonio storico-artistico, naturale e immateriale italiano.

Le maestre, le bambine e i bambini sono stati lieti di ospitare la vicesindaco Francesca D’Alessandro (la quale ha sottolineato l’importanza di rendere la città a misura di bambino) e la coordinatrice pedagogica degli Asili nidi del Comune di Macerata Marzia Fratini (che in occasione dell’evento ha presentato alle famiglie il progetto I Bambini e la Città).

«La scuola dell’infanzia Goffredo Mameli intende promuovere la continuità e la collaborazione tra Asilo nido, Scuola dell’infanzia e Scuola primaria. Le maestre ringraziano Manuela Vanella, rappresentante dell’Asilo nido Winnie Pooh, perché presente alla festa. La Scuola dell’infanzia e l’Asilo nido, nel corso del prossimo anno scolastico, potenzieranno e amplieranno la reciproca collaborazione».