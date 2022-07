di Elisa Bassi*

Dopo due anni di difficoltà e di opportunità perse, il 30 giugno si è svolto il saggio finale dell’Officina di Fidia di Corridonia in collaborazione con la Palestra Performance di Loro Piceno.

Lo spettacolo, si è svolto al teatro La Perla di Montegranaro ed è stato intitolato “EssenziAli” proprio per far capire al pubblico che la danza per i ballerini e le ballerine è essenziale, il teatro è essenziale, le loro anime sono essenziali e vanno ascoltate. Proprio grazie alle coreografie di modern delle maestre Claudia Ciccarelli e Aurora Scocco, quelle di hip hop di Federica Borgogna e dell’enorme lavoro fatto dall’insegnate di laboratorio teatrale Fabiana Vivani, i ragazzi e le ragazze sono riusciti ad esprimersi. Si sono messi in gioco, hanno creato un enorme gruppo in cui si condividono le vittorie dei concorsi, la gioia dei progressi ma allo stesso tempo la frustrazione e la tristezza di non aver praticato la danza per troppo tempo.

Ripartono dunque da qui, dal saggio. Hanno messo in scena emozione, energia, passione e anche tanta fatica, ripagata però dai fragorosi applausi del pubblico e da un pizzico di orgoglio personale. L’Officina di Fidia annuncia inoltre che da settembre ripartiranno tutti i corsi di danza con tantissime novità e tanta voglia di ballare. Perché la danza è una forma di comunicazione, il corpo è solo uno strumento grazie al quale riusciamo a liberare la nostra anima e le diamo la possibilità di raccontarsi.

*Elisa Bassi, studentessa del liceo classico “Leopardi” di Macerata. (Articolo realizzato nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro)