Due alieni a caccia di fiabe

Due alieni che arrivano sulla terra a rapire personaggi delle fiabe sono stati i protagonisti sabato della decima edizione di Racconti sotto le Stelle”, uno spettacolo per grandi e piccini nella solita location, il parco della Villa Fermani di Corridonia. L’evento, come sempre, è stato organizzato dall’associazione Equilibri.

Le socie volontarie dell’associazione, le mamme e i giovani attori e attrici hanno dato vita ad uno spettacolo divertente e accattivante intitolato “Dov’è finito il lupo cattivo”. La performance è stata scritta e diretta dal regista Franco Bury.

Si è parlato di un regno magico in cui sono state recitate fiabe che raccontiamo ai nostri bambini e bambine ma purtroppo per colpa della televisione i personaggi fantastici si esercitano sempre meno per poi dimenticare le loro battute.

Ma poi, due simpatici alieni, Mix e Max, provenienti da un pianeta di nome Noiosix dove per una tempesta stellare le trasmissioni televisive non funzionano più e, pertanto, i bambini/alieni non dormono. La loro missione è trovare un regno delle fiabe ancora funzionante, rapire i personaggi di quel regno delle fiabe e far recitare loro le fiabe marziane.

Una divertente rappresentazione che ha catturato l’attenzione dei tanti bambini e bambine presenti.

Un emozione che ha riempito il cuore a tutte le volontarie dell’associazione EquiLibri, alle famiglie dei bambini attori e delle bambine attrici e al regista.

Un ringraziamento all’amministrazione comunale che sempre ci sostiene nella realizzazione delle nostre attività dimostrando attenzione e sensibilità verso la promozione della lettura e della cultura.

E secondo voi come è finita la storia?

Potete scoprirlo alla replica del 28 luglio ad Appignano.