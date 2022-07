Un flash mob in piazza per conquistare l’impresa di squadriglia e il guidoni verde da apporre sul loro stendardo. A portarla a termine ieri pomeriggio al Monumento ai Martiri della Libertà a Macerata sono state 5 giovanissime scout Maddalena, Sofia, Martina, Emma e Lucia, della squadriglia Pantere del gruppo Scout MC 3.

Comprendere nei dettagli il profondo significato di questo flash mob è di certo più semplice per chi conosce gli scout, le dinamiche interne e le modalità organizzative di ogni gruppo. Basti dire che l’impresa è, per definizione, una realizzazione grande, che impegna la squadriglia per uno o due mesi al raggiungimento di un obiettivo ritenuto dagli squadriglieri ai limiti delle proprie possibilità. L’impresa è un modo concreto di rispondere alla sete di avventura e autodeterminazione del singolo; è l’orizzonte con cui il Consiglio di Squadriglia si misura per realizzare i propri sogni. L’impresa non è un’occasione eccezionale, ma un’attività normale di una squadriglia; nel corso di un anno, possono essere realizzate una o più imprese.

Ed è così che alle nostre 5 “pantere” è stato affidato il compito di organizzare un flash mob sulle note di Sea Shanty, brano marinaresco, postato su Tik Tok da un postino scozzese e diventato virale. Oltre a ballare hanno coinvolto un nutrito gruppo di passanti e partecipanti. «Vinta la timidezza – fanno sapere i capi – è andato tutto bene». Impresa conquistata.