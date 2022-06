Piccole scuole in cammino per riscoprire il territorio ricco di bellezze naturali e per consolidare e rendere significativa l’unione e la collaborazione tra i comuni di Camporotondo e Cessapalombo.

«Il progetto Piccole Scuole in Cammino – si legge in una nota – nato dalla collaborazione tra la Scuola dell’Infanzia di Cessapalombo e la Scuola Primaria di Camporotondo di Fiastrone (entrambe facenti parte dell’Istituto Comprensivo Simone De Magistris), è stato sviluppato per rispondere a due esigenze: quella didattica di far conoscere ai bambini le bellezze naturali del territorio marchigiano, e quella politica di rafforzare il legame tra i due comuni coinvolti».

Gli esperti del Giardino delle Farfalle, centro di educazione ambientale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, hanno organizzato uscite, laboratori e rielaborazioni grafiche, permettendo così ai bambini e le bambine di Cessapalombo e Camporotondo di Fiastrone di essere i veri protagonisti di Piccole Scuole in Cammino.

Tra le varie attività che hanno visto protagonisti i bambini e le bambine delle due scuole sono da ricordare l’uscita del 17 maggio, nella quale sono stati guidati dal professor Emanuele Tondi, docente di Geologia Strutturale alla Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino, e quella del 31 maggio, che si è svolta sul sentiero ‘Bacca’ (acronimo di Bambini, Amici, Camporotondo, Cessapalombo, Avventura). In passato questo sentiero univa Camporotondo di Fiastrone a Cessapalombo; deve la sua riscoperta proprio al progetto Piccole Scuole in Cammino.

Al Giardino delle Farfalle Giuseppina Feliciotti, sindaca di Cessapalombo, Massimiliano Micucci, sindaco di Camporotondo di Fiastrone e Fabiola Scagnetti, dirigente dell’Istituto comprensivo Simone de Magistris hanno inaugurato un cartello che descrive il significato e le caratteristiche del sentiero Bacca.

“Bacca è un percorso rurale”, viene detto durante l’inaugurazione, “un cammino che storicamente univa le due comunità di Camporotondo e Cessapalombo e che oggi viene riscoperto grazie al progetto Piccole Scuole in Cammino, per consolidare e rendere significativa la fusione delle scuole di questi due Comuni”.