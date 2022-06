Un ritiro nella campagna toscana, a otto chilometri dalla spiaggia di Follonica, per i giovani calciatori dei Giovanissimi e degli Allievi della Moglianese. Da lunedì scorso tanti ragazzi stanno facendo sport e divertimento. «Dopo anni come quelli trascorsi la società ha ritenuto opportuno, anzi prioritario, regalare ai suoi tesserati giorni di preparazione calcistica, aggregazione e di condivisione trascorsi in sicurezza e all’aperto».

Sette giorni immersi in un villaggio che offre due piscine e numerosi impianti sportivi (campi da tennis, da basket e da calcetto). «Tecnici sportivi della Moglianese ed accompagnatori, attraverso questa uscita, stanno facendo recuperare le competenze calcistiche e le esperienze umane che a questi ragazzi sono state negate dalla pandemia – si legge nella nota del club -. Infine, verranno organizzati incontri di calcio e tornei con squadre di alcuni comuni locali, in cui i nostri ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi e socializzare con i loro coetanei della Maremma. Un’esperienza che i giovani ricorderanno in modo positivo per molto tempo e che li arricchirà da tutti i punti di vista: sociale, umano e sportivo».