Sono andate in archivio le manifestazioni giovanili che hanno visto Macerata il centro nevralgico delle finalissime. La Vigor Senigallia vince il 44esimo Velox Allievi, la Civitanovese trionfa nella categoria Giovanissimi (33esima edizione) e la Giovane Ancona fa suo il 36esimo Nando Cleti. La Maceratese conclude così «uno sforzo organizzativo rilevante, tre tornei per un totale di 84 formazioni partecipanti e 171 incontri disputati, oltre 2.200 atleti in campo e all’incirca 10mila spettatori in oltre un mese di gare».

Nella categoria Allievi, la finale tra compagini in rossoblù non ha avuto storia: la Vigor Senigallia è stata padrona ed ha alzato al cielo il trofeo edizione 2022 con un perentorio 3-0 sulla Civitanovese. «Davanti a quasi 500 spettatori, una cornice di pubblico importante che ha reso ancor più suggestivo lo scenario tra le storiche colonne e i verdi pini allo stadio della Vittoria, la Vigor ha avuto la meglio grazie alla doppietta del guizzante 2006 Tommaso Serio e al tris firmato dal 2005 Enrico Cimarelli – si legge nella nota della Maceratese -. La Civitanovese, dunque, non è riuscita nella grande impresa di realizzare la doppietta: lunedì, infatti, il club rossoblu aveva conquistato il Velox per Giovanissimi».

La cerimonia di premiazione della 44esima edizione, ovviamente a cura della Maceratese (responsabile del torneo Marcello Temperi) è stata arricchita dalla presenza di Massimo Ganci, attaccante con trascorsi prestigiosi in Serie B ed anche una stagione in A con la Reggina. Sono intervenuti inoltre vertici e rappresentanti delle istituzioni calcistiche, del mondo arbitrale, del main sponsor Oro della Terra e dell’Avis Comunale di Macerata.

Queste le formazioni titolari della finale.

Vigor Senigallia: Palossi, Bacchiocco, Lorenzo Mezzanotte, Luca Mezzanotte, Pierelli, Cerioni, Serio, Chiappa, Cimarelli, Boria, Ausili. All.: Giagnolini

Civitanovese: Taffi, Gattafoni, Marinelli, Cosignani, Ripari, Isaku, Giannini, Tempestilli, Reschini, Perugini, Granatelli. All.: Quatrini.

Come detto, la Civitanovese invece è la nuova regina del Torneo Velox nella categoria Giovanissimi. Sempre allo stadio della Vittoria i rossoblù hanno superato 1-0 il Corridonia ed hanno alzato il trofeo giunto all’edizione numero 33. «E’ stata una serata piacevole ai Pini, con il vento a rendere l’atmosfera meno afosa. Lo storico impianto del capoluogo ha accolto più di 400 spettatori per l’ultimo atto e la partita è rimasta in bilico fino allo scadere – prosegue la Maceratese -. L’ha decisa la rete del 2007 Leonardo Zepponi nel primo tempo, ma nella ripresa il Corridonia ha avuto diverse opportunità per pervenire al pareggio cadendo a testa alta».

La premiazione ha visto la presenza del direttore generale di Oro della Terra (main sponsor della manifestazione che ha portato frutta per tutti) Nazzareno Ortenzi e del presidente dell’Avis comunale di Macerata Gaetano Ripani.

Queste le formazioni titolari.

Civitanovese: Martorello, Stortoni, Gasparroni, Cappella, Tramannoni, Corallini, Doci, Malaccari, Zepponi, Liseri, Cannavale. All.: Lazzarini.

Corridonia: Caminonni, Ismani, Trobbiani, Properzi, Tardini, Antolini, Diamanti, D’Angelo, Cesaretti, Tita, Borra. All.: Scoponi.

La Giovane Ancona, infine, si è aggiudicata il derby tutto dorico nella finalissima del 36esimo “Nando Cleti”, rivolto agli Esordienti. «Davanti a tanto pubblico equamente distribuito in quanto a tifo, la Giovane Ancona ha avuto la meglio 1-0 sul Ponterosso trovando la rete del successo su un classico episodio da “goal line technology” – conclude la società biancorossa -. Un tiro con la palla ricaduta sulla linea di porta, giudicato oltre per la terna arbitrale tutta al femminile. Successivamente sono invece stati due pali a negare il pareggio allo sfortunato Ponterosso. Festa dunque per mister Impiglia e i suoi talenti, la Giovane Ancona riscatta la finale del 2019 che la vide sconfitta per mano della Junior Jesina. Facce comprensibilmente tristi invece per i baby del tecnico Tittarelli».

La premiazione ha visto la partecipazione dei vertici e rappresentanti delle istituzioni calcistiche, del mondo arbitrale, del main sponsor del torneo Oro della Terra e dell’Avis comunale di Macerata.