Ha preso il via, a Pieve Torina, il centro estivo per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, dai 6 ai 13 anni, con una serie di attività e laboratori didattici che si tengono tra la piscina e il centro sportivo, tutte le mattine, da lunedì al venerdì nell’orario 8,30/12,30. Sotto la supervisione di personale specializzato si potrà giocare a tennis, a calcetto e nuotare in piscina oltre a sperimentare percorsi ludico creativi. Dal 4 luglio sarà possibile iscrivere anche bambini e bambine più piccoli, a partire dai 3 anni compiuti. «Un servizio apprezzato dalle famiglie residenti e non solo – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – perché offriamo l’opportunità di fare esperienze in vari ambiti, e di farle insieme, in uno spirito solidale e di gioco, in un contesto bello e stimolante qual è la piscina e il centro sportivo, perfettamente attrezzati». Per informazioni: 0737.518022 (Ufficio Servizi Sociali, Comune di Pieve Torina)