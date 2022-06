Domenica dalle 16,30 nella “Via dei Giochi” in via Pintucci Cavalieri nel rione Castelnuovo, prende il via la seconda edizione di “Tana Libera Bimbi”, l’evento dedicato alle famiglie con tanti giochi popolari per tutte le età. Non mancherà lo spazio dedicato all’arte con una mostra a cielo aperto dei disegni eseguiti dalle classi della scuola primaria Carlo Urbani dell’istituto N. Badaloni. Quest’anno s’inizia con un flash mob di benvenuto e poi le molte attività proposte: corsa con palloncini e bombette d’acqua, corsa a 3 gambe, corsa dei canguri, carriole pazze, boccioni d’acqua e un gustosissimo Nutella party.

Tana Libera Bimbi è un evento organizzato dal comitato quartiere Castelnuovo e patrocinato dal Comune di Recanati, Unicef, Città delle bambine e dei bambini. Prevista la partecipazione dell’associazione Blu Infinito Omphalos autismo e famiglie per favorire l’inclusione nel contesto ludico ricreativo e per una partecipazione che sostenga il diritto alla normalità.

La Via dei giochi inaugurata lo scorso anno, è la prima strada di Recanati dipinta sull’asfalto, ricca di giochi (matematica, alfabeto, giochi logici, campana, figure di animali che stimolano l’immaginazione), dotata di una pedana di salto in lungo, una pista per biciclette, pattini e monopattini e alcune segnalazioni utili per l’educazione stradale. Oltre ai giochi in un’area sono state dipinte alcune simpatiche decorazioni compresa la pittura dedicata al “Passero solitario” di Giacomo Leopardi che segna, con il proprio volo, il simbolo dell’infinito. La Via dei Giochi in via Pintucci Cavalieri è diventata una vera e propria area ludico-ricreativa utile a concretizzare il desiderio e il diritto dei bambini e bambine di riappropriarsi di uno spazio, che una volta era alla portata di tutti, per vivere momenti piacevoli di svago.

Numerosi i partner a sostegno di questa iniziativa come il Supermercato Si con Te Le Grazie, Baby Toys, Acus Sound Engineering, Fior di Grano e Assicurazioni Generali Sub Agenzia di Recanati.