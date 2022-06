Sbrudolini in azioneDal 17 al 19 giugno, quasi 600 promesse del pattinaggio corsa a rotelle sono entrate in scena nella pista di piazzale Atleti Azzurri d’Italia a Cremona per il trofeo Bruno Tiezzi, campionato italiano dei pattinatori 8-11 anni, organizzato nel centenario della federazione Fisr.

Ben quattro le gare in programma dove gli atleti della Polisportiva Juvenilia di Pollenza hanno dato prova di grinta e ottima preparazione fisica.

Prestigioso terzo posto per Davide Sdrubolini (cat.Esordienti) nel percorso veloce di Destrezza2. Ottimi i suoi piazzamenti nelle altre 3 gare che gli hanno valso il 7° posto nella combinata finale tra 113 atleti.

Lodevole il 10° posto nella Destrezza1 del compagno Leonardo Baccifava, al suo primo anno da esordiente. Chiara Illuminati, anche lei al primo anno tra le esordienti e campionessa regionale nella gara di Destrezza2, taglia il traguardo nella rispettiva gara tricolore al 10° posto tra le 188 atlete presenti. E’ l’unica atleta marchigiana a ottenere risultati di rilievo in categoria.

Emma Virgili, atleta esordiente al suo primo anno nel mondo del pattinaggio, riesce abilmente a piazzarsi a metà classifica in 3 gare, sfortunata caduta per lei nella 2 giri sprint.

Ottiene il 14° posto in combinata su 90 atleti il giovanissimo Edoardo Cardini grazie alle sue prestazioni nelle gare 5 giri in linea (9° posto), Destrezza1 e 2 (11°), 2 giri sprint (19°).

Il rapido Lorenzo Santucci (cat. Giovanissimi) taglia il traguardo con il 18° tempo nella Destrezza1 e nelle altre gare si piazza sempre intorno al 30° posto.

Categoria numerosa quella delle giovanissime femmine, ben 136 atlete. La portacolori della Juvenilia, Irene Mogetta, difende la sua posizione piazzandosi sopra la metà classifica in tutte e quattro le gare disputate. Anche per lei, prima esperienza tricolore.

«La nostra squadra – commenta soddisfatto il presidente Simone Illuminati – si è fatta valere e ha dimostrato un grande spirito di squadra, determinazione e impegno. Un risultato speciale merito del lavoro che la società e gli allenatori stanno svolgendo».

Archiviata questa trasferta, la Polisportiva Juvenilia si prepara per i campionati italiani su pista delle categorie maggiori di metà Luglio.