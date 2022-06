Il settore giovanile della Pallavolo Macerata anche quest’anno ha organizzato l’evento dedicato a bambine e bambini dai 5 ai 15 e che sta confermando il successo delle edizioni precedenti. Partito lunedì 12 giugno, si è conclusa quindi la prima settimana ed è partita la seconda. «Siamo molto soddisfatti di questo inizio – commenta la responsabile del settore giovanile biancorosso Francesca Giacomini – .Le iscrizioni sono cresciute, tra le conferme di chi ha partecipato a questa prima fase e i nuovi che si sono aggiunti per la seconda settimana che è appena cominciata. Siamo soprattutto contenti della partecipazione dei giovani iscritti: i bambini si sono cimentati non solo in giochi inerenti la pallavolo ma anche in tante altre attività ludiche. Il nostro obiettivo resta quello di offrire delle settimane di svago per i giovani, dove possano divertirsi all’aria aperta praticando sport e attività ludiche».

A fare da sfondo al Camp Estivo, che si svolge tutti i giorni (sabati e domeniche escluse) dalle 8.30 alle 12.30, è il Campo dei Pini (Stadio della Vittoria) di Macerata, uno scenario storico della città che ospita una struttura attrezzata e circondata dal verde. «Ci tengo a ringraziare, a nome della Volley Academy e della Pallavolo Macerata, sia il Comune sia il Presidente della società sportiva della Maceratese Calcio Alberto Crocioni, che anche quest’anno ci hanno permesso di utilizzare il Campo dei Pini per dare spazio al divertimento dei più giovani. È ancora possibile iscriversi al Camp Estivo, abbiamo creato un semplice modulo compilabile online a questo indirizzo: https://forms.gle/BtaibZDDnrbpQk3Y8. Poi per informazioni, aggiornamenti e contatti si può sempre consultare il sito www.pallavolomacerata.it e le pagine social Facebook e Instagram della Volley Academy. Parallelamente siamo impegnati anche a Numana, dove stiamo collaborando con il villaggio Numana Blu, che offre diverse attività e tra queste la pallavolo. Siamo quindi presenti con alcuni dei nostri istruttori per portare il volley anche al mare».