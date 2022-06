È festa all’Istituto Agrario per la conclusione dell’anno scolastico. Due giornate speciali all’IIS “G. Garibaldi” di Macerata per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

Gli studenti del triennio e del biennio hanno partecipato alle attività didattiche all’aperto organizzate per loro dai docenti: passeggiate escursionistiche nel parco verde della scuola, gioco di labirinti virtuali e un flash mob, realizzati con l’intento di riappropriarsi degli splendidi spazi verdi che per due anni, a causa del Covid, erano stati limitati.

«Numerosi studenti – si legge in una nota dell’istituto – con le loro t-shirt colorate hanno finalmente respirato un’aria nuova, ritrovando sorrisi, voglia di stare insieme, contatto con la natura. Per rendere il tutto ancora più gradevole, un’ulteriore sorpresa: infatti all’ora della merenda, il team dei cuochi della mensa ha sfornato la “famosa” pizza. Giornate concluse con una foto di gruppo che ha immortalato questi momenti di serenità in un set preparato dai validi e bravissimi tecnici della scuola, all’ombra del lussureggiante giardino».