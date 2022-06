Velox, ecco gli scontri diretti

Il Torneo Velox sale di colpi e inizia ad offrire lo spettacolo delle gare da dentro o fuori. Da domani scattano gli ottavi di finale nelle due competizioni di calcio giovanile made in Maceratese: il trofeo riservato alla categoria degli Allievi e quello per Giovanissimi. Tutto avverrà in due giorni, uno sforzo organizzativo importante, tanto che la società biancorossa ha individuato ben 4 campi per lo svolgimento, ognuno con fondo in erba sintetica.

La 44° edizione del Velox Allievi ha visto qualificarsi molti team del maceratese e dell’anconetano. Questi gli accoppiamenti per gli ottavi. Giovedì 16 giugno alle ore 18 allo Stadio della Vittoria di Macerata la sfida tra Vigor Senigallia e Recanatese, a seguire alle 21 Ancona Matelica-Maceratese. Sempre giovedì, ma nell’impianto del Rione Pace, alle 17.30 si giocherà Academy Civitanovese-Atletico Porto Sant’Elpidio, alle 21 Civitanovese-Sangiustese. Venerdì alle 17.30 alla Pace Tolentino-SA Castelfidardo, alle 21 Vigor Macerata-Portorecanati. Alle 18 ai Pini Moie Vallesina-Caldarola ed alle 21 Biagio Nazzaro-Urbania.

La 33° edizione del Velox Giovanissimi avrà questi confronti. Giovedì alle 18 all’Aurelio Galasse di Pollenza Robur-Civitanovese, alle 21 Atletico Porto Sant’Elpidio-Academy Civitanovese. A Villa Potenza invece alle 18 Dorica-Camerino Castelraimondo ed alle 21 Tolentino-Vigor Senigallia. Venerdì alle 18 a Pollenza Portorecanati-Real Elpidiense, alle 21 Corridonia-Recanatese. A Villa Potenza alle 18 SA Castelfidardo-Settempeda ed alle 21 Giovane Ancona-Biagio Nazzaro.